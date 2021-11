https://it.sputniknews.com/20211124/whatsapp-arriva-la-nuova-funzione-per-regolare-la-velocita-di-ascolto-dei-messaggi-vocali-13899838.html

WhatsApp, arriva la nuova funzione per regolare la velocità di ascolto dei messaggi vocali

WhatsApp si prepara a introdurre una nuova funzionalità per lavorare con i messaggi audio. 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T23:00+0100

Il portale WABetaInfo, specializzato nelle anteprime della casa di proprietà Facebook, ha annunciato una novità della nota messaggeria per quanto riguarda l’ascolto dei messaggi vocali.Quando si ascoltano messaggi vocali, apparirà un tasto che permetterà di scegliere se ascoltare il file audio in modalità normale oppure velocizzata.Questa funzione è stata introdotta nella recente versione beta di WhatsApp per iOS ed è in fase di sviluppo. Successivamente, sarà disponibile per i dispositivi Android.

