https://it.sputniknews.com/20211124/veneto-no-vax-con-principi-religiosi-ora-e-in-semi-intensiva-13906118.html

Veneto: no-vax con principi religiosi, ora è in semi-intensiva

Veneto: no-vax con principi religiosi, ora è in semi-intensiva

Uno dei leader dei no-vax in Veneto è ora in terapia semi-intensiva. Aveva capeggiato numerose manifestazioni contro l'obbligo vaccinale, le mascherine, il... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T23:45+0100

2021-11-24T23:45+0100

2021-11-24T23:45+0100

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/13738607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4966838690ff1ea41f1347bdfe5df3a6.jpg

Nella sua teoria trovavano posto anche principi con riferimenti religiosi. Alla fine però il virus lo ha contagiato in maniera piuttosto grave.Damiano si è infine presentato in ottobre alle ultime elezioni comunali di Conegliano, dove ha pure raccattato il 2,78% di voti e però nessun seggio, secondo quanto riportato dall'Ansa.Il pellegrinaggio a MedjugorjeProseguendo, risale a una decina di giorni fa il pellegrinaggio a Medjugorje, nella Bosnia-Erzegovina più martoriata dal coronavirus, dove si sarebbe recato per impiantarvi una specie di "fondazione". Ed è qui che, con ogni probabilità, Damiano ha contratto la Covid-19. Tornato a casa ha iniziato a soffrire di problemi respiratori sempre più gravi, chiudendosi in isolamento domiciliare; poi però le difficoltà ventilatorie e la saturazione dell'ossigeno sono peggiorate, rendendo necessario il ricovero in ospedale a Vittorio Veneto (Treviso), nel reparto di medicina, dov'è sottoposto a respirazione assistita con l'ossigeno.

https://it.sputniknews.com/20211124/quei-vaccinati-ricoverati-che-si-sentono-traditi-dallo-stato-13894143.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus