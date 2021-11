https://it.sputniknews.com/20211124/turchia-dimostranti-bruciano-le-bollette-durante-la-protesta-contro-la-crisi-economica---video-13904368.html

Turchia: dimostranti bruciano le bollette durante la protesta contro la crisi economica - Video

Oggi, 24 ottobre, nella capitale della Turchia, Ankara, i manifestanti si sono radunati nella piazza centrale Ulus per protestare contro la crisi economica... 24.11.2021, Sputnik Italia

La manifestazione è organizzata dal sindacato turco dei lavoratori dell'istruzione, Eğitim-İş, in occasione della Giornata dell'insegnante, che si celebra oggi in Turchia. In un comunicato, gli organizzatori della protesta hanno sottolineato: "Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi economica. I lavoratori devono far fronte a prezzi in aumento e impoverimento. La povertà è diventata una realtà nel nostro Paese. Diciamo basta".Il video mostra i manifestanti bruciare le bollette di elettricità, acqua, gas, estratti conto delle carte di credito e buste paga dei lavoratori.

