Transenne e accessi contingentati per lo shopping natalizio: il piano per le feste

Nella Capitale l'accesso alle vie dello shopping potrà essere limitato per evitare assembramenti. L'ipotesi di transenne e steward sul tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

L’obiettivo è evitare le chiusure per sostenere la ripresa economica. Ma l’impennata della curva dei contagi fa paura. E allora si cerca di correre ai ripari per evitare che i casi crescano ulteriormente fino a far scattare la zona rossa e costringere negozianti ed esercenti ad abbassare le serrande.Il “super green pass” che il governo vuole introdurre per limitare la circolazione del virus escludendo i non vaccinati dalla vita sociale potrebbe essere solo uno degli strumenti in campo.L’idea verrà discussa, come si apprende dal Messaggero, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Era stata Confcommercio Roma a lanciare la proposta che ora potrebbe essere accolta dalle autorità. Ad effettuare i controlli, rende noto lo stesso quotidiano, potrebbero essere degli steward assunti dai commercianti.Ora il piano potrebbe scattare anche per le strade commerciali dove l’allarme assembramenti potrebbe scattare già questo fine settimana, con i negozi che proporranno sconti speciali per il “Black Friday”.Il governo, infine, non ha ancora chiarito chi sarà ad occuparsi del controllo sull’effettiva verifica dei green pass all’interno di bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre. Il Viminale, sempre secondo Il Messaggero, punta alla sensibilizzazione dei cittadini per segnalare eventuali trasgressori. La Prefettura, comunque, ha annunciato che intensificherà i controlli sulle violazioni proprio in vista delle festività natalizie.

