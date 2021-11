https://it.sputniknews.com/20211124/svezia-la-neoeletta-premier-andersson-si-dimette-dopo-un-solo-giorno-13907255.html

Svezia, la neoeletta premier Andersson si dimette dopo un solo giorno

governo

svezia

La neoeletta premier svedese Magdalena Andersson si è dimessa poche ore dopo aver ottenuto la guida del governo dopo che il suo alleato di coalizione, i Verdi, ha lasciato l'esecutivo. La decisione di dimettersi è arrivata dopo che il progetto di bilancio proposto dal governo svedese non era riuscito a ottenere la maggioranza dei voti in parlamento poiché la maggior parte dei deputati ha sostenuto la proposta avanzata dall'opposizione. Successivamente i Verdi hanno annunciato che avrebbero lasciato il governo di coalizione con i socialdemocratici della Andersson.Ora, secondo quanto riferito, la Andersson avvierà un nuovo ciclo di colloqui con i leader dei partiti e potrebbe ancora essere soggetta al voto parlamentare, questa volta per un governo di minoranza puramente socialdemocratico.All'inizio di questo mese Stefan Lofven si è dimesso dalla carica di primo ministro per la sua scarsa popolarità. Ha detto che il partito ha bisogno di un nuovo leader prima delle elezioni del prossimo anno. Nel 2014 la Andersson ha assunto la carica di ministro delle Finanze, diventato la prima donna a ricoprire questa posizione.

