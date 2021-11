https://it.sputniknews.com/20211124/spagna-incidente-alla-centrale-nucleare-di-asc-almeno-1-vittima-e-diversi-feriti-13909472.html

Spagna, incidente alla centrale nucleare di Ascó: almeno 1 vittima e diversi feriti

La causa sarebbe stata una perdita di anidride carbonica nei reattori della centrale nucleare. 24.11.2021, Sputnik Italia

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite da una perdita nella centrale nucleare di Ascó in un incidente non legato alla radioattività, come riferito dai vigili del fuoco. Gli operai stavano effettuando lavori di manutenzione sul sistema antincendio nel momento in cui si è verificata la perdita.L'allarme è arrivato alle 18.55 dell'orario locale e sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco. Il personale della sicurezza dell'impianto ed i vigili del fuoco sono riusciti a ripristinare la sicurezza.

2021

