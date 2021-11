https://it.sputniknews.com/20211124/russia-dai-fucili-dassalto-alle-auto-elettriche-nuova-produzione-per-il-noto-marchio-kalashnikov-13900966.html

Russia, dai fucili d'assalto alle auto elettriche: nuova produzione per il noto marchio Kalashnikov

Russia, dai fucili d'assalto alle auto elettriche: nuova produzione per il noto marchio Kalashnikov

Svolta ecologica nell'azienda che ha dato alla luce al più famoso fucile d'assalto del mondo. Ora produce anche auto elettriche. 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T18:24+0100

2021-11-24T18:24+0100

2021-11-24T18:24+0100

russia

auto

armamenti

kalashnikov

tecnologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/13902300_0:44:1201:719_1920x0_80_0_0_b3ce604c94e9902779d013753bb450d0.jpg

Alla sola parola "Kalashnikov" si pensa solitamente ai famosi fucili d'assalto AK-47, utilizzati in svariati conflitti armati, storici ed attuali, in giro per il mondo. Ora però la nota azienda russa ha deciso di sviluppare un nuovo filone produttivo, molto in auge, dato che il tema ambientale si è fatto predominante, come ben sappiamo, decidendo di dar vita ad una linea di auto elettriche.La storia del marchio Kalashnikov con le auto elettriche inizia nel 2018, quando la società presenta l'Electric CV-1 Concept, in stile retrò, mentre un portavoce dichiara addirittura, pare, il proprio interesse a competere con Tesla.Più tardi, nello stesso anno, seguirà il prototipo elettrico Izh UV-4, con una variante in versione taxi che ha debuttato in un evento del 2019 a Mosca, a 4 porte.Sebbene sia solo un prototipo, di recente sono trapelate alcune immagini, condivise dal portale Carscoops, che suggeriscono una possibile versione pronta ad un imminente lancio sul mercato.Dalla Kalashnikov Izh UV-4 sarà ricavata anche una versione più compatta a due porte e tre ruote. Nel dettaglio, in base a quanto trapelato nelle ultime immagini circolanti sui veicoli in esame, si pensa che la Izh UV-4 non è cambiata molto rispetto al prototipo svelato nel 2018, con ruote esposte e porte in stile militare.Il marchio Kalashnikov pare non abbia fornito una data esatta per il lancio sul mercato dei suoi veicoli elettrici. Negli ultimi tre anni però si sono visti svariati prototipi che farebbero supporre un lancio ufficiale a breve.DettagliIl veicolo ha dimensioni ridotte, dato che misura 3,4 m di lunghezza, 1,5 m di larghezza e 1,7 m di altezza. L'equipaggiamento dovrebbe essere di base, ma includerà comunque aria condizionata, riscaldamento, un quadro di strumenti digitali, uno schermo interattivo e sospensioni regolabili.Precedenti rapporti dell'azienda suggerivano una potenza fino a 67 CV (50 kW / 68 CV), tale da consentire una velocità massima di 80 km/h grazie al peso ridotto di 650 kg. Kalashnikov non ha rivelato i dati per la batteria, ma nel 2019 hanno affermato che era sufficiente per un'autonomia di 150 km. Un altro vantaggio è il "basso rischio di incendio ed esplosione in caso di incidente" menzionato nel comunicato stampa ufficiale per la variante taxi.Stando al veicolo successivo, ancora senza nome, presenterebbe uno stile simile all'Izh UV-4, ma con un corpo e un passo significativamente più corti e, soprattutto, con una ruota in meno sull'asse posteriore. Il tre ruote elettrico sembra condividere l'avantreno con il fratello a quattro ruote, ma ha una forma più arrotondata ed è privo di porte, con l'abitacolo a vista.All'interno c'è spazio per due passeggeri ed alcuni bagagli. Condivide anche lo stesso layout del cruscotto con l'Izh UV-4, ma quest'ultimo modello sarebbe dotato di un tetto apribile.I prototipi erano stati presentati in passato già nel 2019 in occasione del Meft, acronimo russo che sta per Forum Internazionale Euroasiatico dei taxi, importante chermesse internazionale che nel solo 2019 ha visto la partecipazione di ben 70 regioni della Federazione Russa e delegati di ben 20 Paesi ospitati, dalla Cina al Vietnam, ai Paesi Baltici ed altri.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, auto, armamenti, kalashnikov, tecnologie