Russia: cliente abituale dona a strip club impegnato nella difesa degli animali un'intera proprietà

Il nome e l'identità del benefattore non sono resi noti, tuttavia, si sa che è un habitué del club e che ha recentemente passato brutti momenti per via del coronavirus.Ammalatosi gravemente di COVID, pare sia stato tra la vita e la morte, con un 65% di danno polmonare. Sentitosi scampare per miracolo, deve aver deciso di donare alcune sue risorse per una giusta causa. Appassionato di animali e già benefattore nei confronti di una decina di cani abbandonati, che si era impegnato a curare, ha voluto donare all’amministrazione dello strip club, di cui è frequentatore da lunga data e che con lui condivide la passione per gli animali, un'intera proprietà.Si tratta di una casa a 220 chilometri da Ekaterinburg, con annesso un piccolo appezzamento di terreno. Ci vivranno 15 cani, ha detto Alena, che tuttavia ha escluso la necessità di registrare una fondazione di beneficenza.Lo strip club prevede piuttosto di arricchire l’offerta per gli animali con i proventi di un centro di ritiro yoga e di fare della difesa degli animali abbandonati un proprio ‘marchio di riconoscimento’. Lungi dal chiedere soldi ai clienti per fare beneficienza, l’intenzione sarà piuttosto utilizzare la beneficienza per migliorare la propria immagine e attirare maggiori clienti, conquistandone, magari, tra quelli con troppi ‘preconcetti morali’ nei confronti del loro tipo di attività.

