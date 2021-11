https://it.sputniknews.com/20211124/riforma-dellirpef-con-nuove-aliquote-risparmi-fino-a-800-euro-ecco-per-chi-13900748.html

Riforma dell’Irpef con nuove aliquote risparmi fino a 800 euro: ecco per chi

Riforma dell'Irpef con nuove aliquote risparmi fino a 800 euro: ecco per chi

Il ministro dell’Economia Daniele Franco è all’opera per far passare la riforma dell’Irpef e, al netto delle trattative e delle modifiche ancora in corso, la... 24.11.2021, Sputnik Italia

Come cambieranno le aliquote Irpef con la riforma? Il passaggio a quattro aliquote prevede una rimodulazione, con taglio di alcuni punti percentuali per le aliquote Irpef più basse, che porterebbero a risparmi fino a 800 euro.Da notare che attualmente esiste un'aliquota che comprende i redditi 28 – 55 mila euro con il 38% di prelievo.I maggiori risparmi, quindi, li otterranno i contribuenti che si collocheranno con un reddito imponibile compresi nella seconda e terza aliquota della riforma Irpef.Il nodo IrapC’è però un problema che si frappone tra questa soluzione appena descritta e la sua reale attuazione, e si chiama taglio dell’Irap.L’Irap, l’imposta riservata alle imprese, rischia di non avere i fondi sufficienti per essere tagliata. La riforma dell’Irpef, infatti, richiede da sola oltre 6 miliardi di euro (in questa configurazione) sugli 8 disponibili.Per la riforma dell’Irap ne servirebbero due, ma non ci sarebbero. Tuttavia, i partiti non sono disposti a rinunciare anche alla riforma dell’Irap (fatta eccezione per Leu).Al netto dei fondi necessari, le ipotesi di riforma dell’Irap prevedono la cancellazione totale per le imprese, eccetto che per quelle di capitale, oppure una maxi deduzione dell’Irap dall’Irpef per le imprese di piccole dimensioni.

