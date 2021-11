https://it.sputniknews.com/20211124/quei-vaccinati-ricoverati-che-si-sentono-traditi-dallo-stato-13894143.html

Quei vaccinati ricoverati che si sentono "traditi" dallo Stato

Quei vaccinati ricoverati che si sentono "traditi" dallo Stato

Secondo l'infettivologa dell'Azienda ospedaliera di Padova, Annamaria Cattelan, i vaccinati che finiscono in ospedale si sentono "delusi dal servizio sanitario nazionale".

2021-11-24T11:12+0100

2021-11-24T11:12+0100

2021-11-24T11:12+0100

vaccino

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13242404_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_9a71198e8640e67c66e39609d07f8742.jpg

Non sono soltanto i no-vax ad affollare gli ospedali in questa quarta ondata della pandemia. A riempire i letti di ospedale c’è anche chi ha fatto il vaccino, ma “non ha ottenuto la risposta immunitaria desiderata”.Si tratta, ad esempio, del 40 per cento dei ricoverati per Covid negli ospedali padovani. A confermarlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è la dottoressa Annamaria Cattelan, primario di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera della città veneta.La specialista traccia l’identikit degli immunizzati che finiscono lo stesso nei nosocomi veneti. Sono “in gran parte anziani e con co-morbilità, che ha fatto il ciclo completo anti Covid ma non ha ottenuto la risposta immunitaria desiderata”. Spesso, quando arrivano in reparto, il sentimento che prevale tra loro è lo sconforto.“Si sentono traditi, ma purtroppo tutti i vaccini su certi setting di popolazione funzionano meno”, ammette la dottoressa.In un’editoriale, il direttore del Tempo, Franco Bechis, torna sull’argomento, accusando il governo di non aver fatto abbastanza per le terze dosi, concentrandosi maggiormente sulle restrizioni per i non vaccinati.Il giornalista, per sostenere la sua tesi, mette a confronto i numeri contenuti nei bollettini di sorveglianza dell’Iss del 15 settembre e del 17 novembre. I dati mostrano un aumento dei contagi fra i vaccinati, come pure una modifica delle proporzioni nei ricoveri in reparto e in terapia intensiva.La conclusione del giornalista, quindi, è che il governo avrebbe dovuto accelerare sulle terze dosi, perché “la protezione dei vaccinati stava decisamente scendendo e la pandemia aggrediva in maniera seria anche la popolazione che veniva considerata immune e tale non era”, invece di concentrarsi sulle restrizioni per i no-vax.

https://it.sputniknews.com/20211123/terza-dose-dopo-5-mesi-lok-dopo-circolare-ministero-sanita-13873991.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

vaccino, coronavirus in italia