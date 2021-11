https://it.sputniknews.com/20211124/professore-galli-e-pessimista-per-litalia-rischiamo-un-altro-anno-13905916.html

Professore Galli è pessimista per l’Italia: rischiamo un altro anno

Professore Galli è pessimista per l’Italia: rischiamo un altro anno

Il professore Massimo Galli, ex responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha detto che “le cose stanno andando peggio del... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T22:22+0100

2021-11-24T22:22+0100

2021-11-24T22:22+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10408484_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_de675482ae1147405b2c1144d1e9b4a2.jpg

Quindi quello che conta è avere un alto numero di vaccinati, anche perché “un vaccinato ha una probabilità di infettarsi 5-6 o forse più volte inferiore rispetto a chi non è vaccinato”, dice Galli.E per quanto riguarda l’uso della mascherina, il professore dice sottolinea sarebbe utile usarla in luoghi all’aperto affollati come gli stadi: “Serve e consiglio di usarla perché ancora adesso ne abbiamo la necessità, se vogliamo continuare a sperare di tenere gli stadi ancora semi-pieni come tutte le altre occasioni di incontro”.Anche un membro dell’Oms ha oggi insistito sull’importanza di continuare a usare le mascherine, poiché salvano vite umane.

https://it.sputniknews.com/20211124/ce-la-stretta-sui-no-vax-draghi-voto-unanime-vogliamo-preservare-questa-normalita-13907528.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia