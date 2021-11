https://it.sputniknews.com/20211124/piero-angela-al-ristorante-ho-dovuto-insistere-perche-mi-controllassero-il-green-pass-13904780.html

Piero Angela: al ristorante ho dovuto insistere perché mi controllassero il green pass

Il noto giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, intervistato dal quotidiano Il Messaggero, ha rivelato di essersi recato in un ristorante romano e... 24.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

green pass

“Il cameriere non mi ha controllato il Green pass. Ho provato a richiamarlo, ma niente. A quel punto credo di aver anche gridato. Ho preteso civilmente, e infine ottenuto, il controllo: non bisogna mai vergognarsi di chiedere il rispetto delle norme”, ha detto il giornalista a Il Messaggero.Secondo Angela, “i gestori devono tutelare la salute dei loro clienti. E se questo non avviene, sta a noi segnalarlo. Parlare di protezione nei luoghi pubblici è altamente inutile, se poi non si procede al controllo”.Ha inoltre fatto un paragone tra gli atteggiamenti delle persone che ha studiato nel CICAP, l’associazione per il controllo sulle pseudoscienze e quelle che non intendono vaccinarsi nemmeno difronte all’evidenza scientifica: “Hanno un atteggiamento completamente irrazionale, paragonabile a quelli che ho studiato in tanti anni di attività nel CICAP”.Per questo motivo lui spera che “arrivino ulteriori restrizioni per chi si oppone”.

