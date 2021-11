https://it.sputniknews.com/20211124/per-il-40-degli-italiani-schiaffeggiare-la-moglie-non-e-violenza-13893120.html

Per il 40% degli italiani schiaffeggiare la moglie non è violenza

Per il 40% degli italiani schiaffeggiare la moglie non è violenza

Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricerca condotta dalla Rete antiviolenza del... 24.11.2021

Emerge dalla ricerca realizzata da AstraRicerche che, a giustificare tale atteggiamento violento, ci sarebbero anche le stesse donne, vittime degli schiaffeggiamenti e di altre violenze e abusi che avvengono tra le mura domestiche.Secondo la ricerca, l’89% delle donne subisce violenza da parte di un famigliare. Tra coloro che maltrattano o usano violenza, nel 74% dei casi si tratta di mariti, ex mariti, fidanzati e conviventi.Secondo un’altra ricerca, condotta da Ipsos, risulta che il 40% delle donne sono consapevoli di avere ricevuto almeno una volta nella vita una forma di molestia.Inoltre, il 70% delle lavoratrici afferma di avere subito una discriminazione in ambito lavorativo e il 40% di avere subito una qualche forma di violenza o molestia o un atto violento.Se nel 2020 i femminicidi erano aumentati, sono aumentati ulteriormente nel 2021: in Italia sono 103 da inizio anno.Tuttavia, le donne che denunciano violenze e maltrattamenti sono più del passato, ma soltanto il 27% decide di andare fino in fondo con la giustizia.In questa situazione, i fondi triennali anti-violenza sulle donne sono scaduti nel 2020 e non sono stati rinnovati. I centri anti-violenza non stanno ricevendo i fondi.

