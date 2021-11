https://it.sputniknews.com/20211124/olaf-scholz-diventera-il-successore-della-merkel-come-cancelliere-tedesco-13903554.html

Olaf Scholz diventerà il successore della Merkel come cancelliere tedesco

La notizia arriva tre mesi dopo che il Partito socialdemocratico tedesco (SPD) ha vinto le elezioni del Paese, sconfiggendo l'Unione Cristiano Democratica... 24.11.2021, Sputnik Italia

mondo

germania

geopolitica

cancelliere

Olaf Scholz diventerà il prossimo cancelliere tedesco, dopo che mercoledì il suo partito, l'SPD, ha firmato un accordo con i Verdi e i Liberi Democratici (FDP) per formare una nuova coalizione di governo.I tre partiti hanno presentato mercoledì il loro accordo di coalizione. Ora, secondo quanto riferito, SPD e FDP terranno conferenze per approvare l'accordo di coalizione, mentre i Verdi chiederanno ai membri di partito di votarlo. Se sarà approvato, il nuovo governo presterà giuramento al Bundestag all'inizio di dicembre.Tra le principali priorità del nuovo governo c'è la lotta alla pandemia di coronavirus, poiché gli ospedali tedeschi sono vicini al collasso a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Altro nodo importante è l'eliminazione graduale dell'industria del carbone da parte della Germania, prevista per il 2038.Scholz, 63 anni, è ministro delle Finanze e vicecancelliere della Merkel dal 2018.

germania

