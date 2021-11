https://it.sputniknews.com/20211124/musimeci-lobbligo-vaccinale-si-puo-fare-lo-stato-ha-il-diritto-dovere-di-imporlo-13895454.html

Musumeci: l’obbligo vaccinale si può fare, lo Stato ha il diritto-dovere di imporlo

Per Musumeci, difendere i cittadini dalla pandemia “è una battaglia di civiltà e di diritti e di doveri”, per questo lui è “convinto che in alcuni casi... 24.11.2021, Sputnik Italia

Questo significa che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è a favore dell’obbligo vaccinale in Italia. La sua opinione l’ha espressa ieri sera, partecipando ad un programma televisivo su La7, come riportato dall’Adnkronos.Secondo la sua opinione, l’obbligo vaccinale potrebbe convincere anche “i più refrattari”.E poi fa notare che, nella sua Sicilia, l’80% dei 382 ricoverati per Covid-19 non sono vaccinati.E per essere più chiaro, Musumeci aggiunge: Per ora, a livello di governo, si è decisi di adottare un super green pass, ovvero un green pass con misure rafforzate, che dovrebbe di fatto costringere un'ulteriore fascia di popolazione a vaccinarsi.In Austria, invece, l’obbligo vaccinale contro il coronavirus dovrebbe essere adottato a partire dal mese di febbraio 2022.

