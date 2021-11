https://it.sputniknews.com/20211124/moldavia-premier-chiede-stanziamento-fondi-per-pagare-le-forniture-di-gas-di-gazprom-13899623.html

Moldavia, premier chiede stanziamento fondi per pagare le forniture di gas di Gazprom

Moldavia, premier chiede stanziamento fondi per pagare le forniture di gas di Gazprom

La premier moldava Natalia Gavrilita ha chiesto al parlamento di stanziare fondi per il pagamento a Gazprom delle forniture di gas. 24.11.2021, Sputnik Italia

Il capo del governo moldavo Natalia Gavrilita ha inviato una richiesta al parlamento per esaminare urgentemente gli emendamenti alla legge sul bilancio statale per il 2021, al fine di stanziare fondi per ripagare il debito maturato con Gazprom per le forniture di gas, ha riferito l'ufficio stampa del parlamento.Nel periodo dal 22 ottobre al 20 novembre, le autorità moldave hanno introdotto lo stato d'emergenza nel settore energetico; il 29 ottobre il contratto con Gazprom è stato prorogato di cinque anni, previo pagamento del 100% del gas ricevuto.Il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov ha dichiarato lunedì che la società avrebbe sospeso le forniture di gas alla Moldavia entro 48 ore, se non avesse ricevuto il pagamento dovuto il 22 novembre. Il vicepremier moldavo Andrei Spinu ha detto che il governo ha già approvato lo stanziamento dei fondi a Moldovagaz, il parlamento ha sostenuto l'iniziativa dell'esecutivo in prima lettura, ma per l'approvazione definitiva serve una seconda votazione.La richiesta della premier sarà esaminata oggi alle 14, orario italiano, in una riunione della presidenza del parlamento moldavo. Se l'ufficio di presidenza approverà la richiesta della premier, allora questa sarà inserita nella sessione parlamentare prevista per il 25 novembre.

