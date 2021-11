https://it.sputniknews.com/20211124/moldavia-chiede-a-gazprom-proroga-di-2-giorni-per-pagamento-debito-societa-non-ferma-forniture-13904643.html

Moldavia chiede a Gazprom proroga di 2 giorni per pagamento debito, società non ferma forniture

Moldavia chiede a Gazprom proroga di 2 giorni per pagamento debito, società non ferma forniture

La Moldavia si è rivolta a Gazprom con la richiesta di non interrompere le forniture di gas da oggi e ha promesso di provvedere al pagamento dei debiti... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T16:02+0100

2021-11-24T16:02+0100

2021-11-24T16:02+0100

russia

gazprom

moldavia

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13098903_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_e24dcbf6c0a22d6b7701392ab7622d52.jpg

Gazprom conta sull'assoluto adempimento da parte della Moldavia dei suoi obblighi contrattuali in futuro e sul pagamento puntuale dei pagamenti correnti per il gas, ha affermato il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov. Lunedì scorso, il portavoce di Gazprom aveva riferito che la società avrebbe interrotto le forniture di gas alla Moldavia entro 48 ore, se la parte moldava non avesse saldato i debiti maturati per le forniture di combustibile ricevute.Il mese scorso, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu aveva condotto negoziati che hanno portato al prolungamento del contratto per le forniture di gas da parte di Gazprom. Kupriyanov aveva detto, nell'occasione, che le parti avevano concordato che Gazprom avrebbe continuato a fornire gas alla Moldavia, se Chisinau avesse saldato per intero il suo debito e avesse firmato l'accordo con validità a partire dal 1° novembre.

https://it.sputniknews.com/20211124/gazprom-non-ricevuto-pagamento-dalla-moldavia-oggi-scadono-i-termini-13901845.html

russia

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, gazprom, moldavia, gas russo