Meteo Italia, in arrivo neve fino a 600 metri e temperature glaciali

In arrivo sull’Italia condizioni meteo in peggioramento, con il freddo del Nord Europa che si diffonderà sull’intero territorio nazionale. 24.11.2021, Sputnik Italia

L’aria polare in arrivo dalle regioni nordeuropee interesserà tutto il bacino del Mediterraneo e le prime avvisaglie si avvertiranno già a partire dal pomeriggio di mercoledì 24 novembre, quando la Sardegna sarà interessata da piogge diffuse su tutto il territorio regionale.Durante la notte, il maltempo si estenderà alle regioni centrali dell’Italia, in particolare su Toscana e Lazio, ma interesseranno anche la Liguria a nord e il Salento a sud della penisola.Nella giornata di giovedì 25 novembre bisognerà fare particolare attenzione alle intense piogge previste su Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia, dove si attendono anche nubifragi.Meteo Italia, arriva la neve sui 600 metriIn arrivo non solo la pioggia, ma anche il freddo, come ricordato, che porterà la neve fino a quote collinari. Prevista neve anche sugli Appennini.Sull’arco alpino si attendono nevicate fino a 600 metri nei prossimi giorni. In particolare, sarà interessato dalle nevicate fino a 1.000 metri di quota il Piemonte occidentale.Nel fine settimana è atteso il colpo di grazia alle temperature, che potrebbero scendere, in media, anche di 10 gradi. Arriverà ulteriore neve a quota 800 metri anche sulla Sardegna.Particolare attenzione da venerdì 26 novembre alle piogge sulle regioni tirreniche e, in particolare, su Lazio e Campania. Qui sono attesi nubifragi e intense mareggiate lungo la costa.

