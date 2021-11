https://it.sputniknews.com/20211124/mascherine-covid-19-se-tutti-le-usassero-in-europa-160-mila-morti-in-meno-13905528.html

Mascherine Covid-19, se tutti le usassero in Europa, 160 mila morti in meno

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), se in Europa si utilizzassero le mascherine si potrebbero salvare 160 mila vite. 24.11.2021, Sputnik Italia

Servirebbe una percentuale di utilizzo assai elevata e non inferiore al 95%, un risultato oggettivamente irraggiungibile date le multiformi normative in vigore nei vari stati e la ritrosia crescente nell’utilizzarle anche dove è obbligatorio.Questo perché basandosi su di una ricerca pubblicata sul British Medical Journal la scorsa settimana, risulterebbe che la mascherina blocca fino al 53% la trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2.Butler insiste sull’uso della mascherina, perché se è vero che i vaccini coprono la popolazione non lo fanno al 100% e per questo la mascherina aiuta ulteriormente a combattere la pandemia.Il membro dell’Oms ammette che ci sono ancora cose che non sappiamo su come evolverà la diffusione del coronavirus nel prossimo futuro.Altro fattore che contribuisce significativamente nel ridurre il contagio è il lavaggio delle mani. Anche in questo caso il 53% di riduzione della trasmissione.Mascherina più lavaggio delle mani, da soli ma congiunti potrebbero bastare ad azzerare la trasmissione in pratica.

