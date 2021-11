https://it.sputniknews.com/20211124/limmunologo-le-foche-natale-meglio-trascorrere-le-vacanze-in-italia-13903939.html

L'immunologo Le Foche: "Natale? Meglio trascorrere le vacanze in Italia"

L'esperto, intervistato dal Corriere della Sera, consiglia di rimanere nel Bel Paese per le festività natalizie: "L'Italia è il Paese che in Europa sta meglio di tutti".

2021-11-24T17:03+0100

Evitare viaggi all’estero, per non “andare a cercare il virus”. È il consiglio di Francesco Le Foche, l’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, intervistato dal Corriere della Sera. Meglio “passare le vacanze in Italia”. “Non voglio essere catastrofista, non è questo il momento di esserlo”, dice allo stesso quotidiano, ma il suggerimento è di evitare di trascorrere le festività natalizie all’estero.“Sicuramente – spiega - è più rischioso che rimanere qui”. L’Italia, rimarca, è “il Paese che in Europa sta meglio di tutti”. “Gli spostamenti – dice ancora l’infettivologo, a proposito dei viaggi intercontinentali - portano poi il problema delle quarantene, all’andata e al ritorno. Si rischia di passare tutto il periodo di vacanza chiusi in albergo e di chiudersi in casa al rientro”.Trascorrendo la pausa natalizia nel nostro Paese, inoltre, “si evita di prendere tanti mezzi di trasporto”, riducendo così le occasioni di contagio. Il consiglio, quindi, è di “cercare posti raggiungibili in automobile” o di muoversi con il treno.Per chi si metterà in viaggio, la parola d’ordine è responsabilità. Nei musei, ad esempio, sottolinea l’esperto, va rispettato il distanziamento, indossata la mascherina in modo corretto e vanno evitate le calche davanti alle opere. Lo stesso vale per i mercatini di Natale: “Meglio evitare quelli che non rispettano le regole”.Insomma, non ci aspetta un Natale in “zona rossa”, ma, sottolinea l’esperto, “molto dipenderà da noi, dai nostri comportamenti e, soprattutto, dalle vaccinazioni”.

