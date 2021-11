https://it.sputniknews.com/20211124/lefficacia-di-sputnik-v-a-san-marino-e-stata-dell80---rdif-13904494.html

L'efficacia di Sputnik V a San Marino è stata dell'80% - RDIF

L'efficacia di Sputnik V a San Marino è stata dell'80% - RDIF

Il responsabile del RDIF, il Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, ha affermato: "L'efficienza dello Sputnik V a San Marino è stata... 24.11.2021

L'efficacia del vaccino Sputnik V contro il coronavirus a San Marino è stata dell'80% nel periodo da sei a otto mesi dopo l'introduzione del secondo componente, ha detto Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), in un briefing mercoledì.Sputnik V è stato approvato in oltre 70 Paesi in tutto il mondo. Sputnik V è al secondo posto al mondo per numero di approvazioni ricevute dai regolatori governativi. L'efficacia del vaccino è stata del 97,6% sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, che è superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), riportati in precedenza.

