https://it.sputniknews.com/20211124/lafghanistan-ha-bisogno-di-accedere-ai-soccorsi-globali-per-evitare-il-disastro-umanitario-13890328.html

L'Afghanistan "ha bisogno di accedere ai soccorsi globali per evitare il disastro umanitario"

L'Afghanistan "ha bisogno di accedere ai soccorsi globali per evitare il disastro umanitario"

La comunità internazionale deve urgentemente allentare le restrizioni finanziarie sull'Afghanistan, che bloccano la fornitura di assistenza sanitaria, cibo e... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T06:49+0100

2021-11-24T06:49+0100

2021-11-24T08:22+0100

mondo

sicurezza

geopolitica

emergenza umanitaria

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/13005852_0:60:799:509_1920x0_80_0_0_69d845463c1edf37b93f08e33ee48ce0.jpg

"L'effetto combinato della sospensione degli aiuti esteri, del congelamento dei beni del governo afghano e delle sanzioni internazionali nei confronti dei talebani*, hanno fatto precipitare un Paese che già soffre di alti livelli di povertà in una crisi economica conclamata", si legge nel comunicato di martedì.Il comunicato, citato dalle Nazioni Unite, stima che 22,8 milioni di afghani, oltre la metà della popolazione della nazione, debbano affrontare ora grave insicurezza alimentare e fame, con almeno un milione di bambini che soffrono di malnutrizione.Le Nazioni Unite stimano inoltre che occorrono oltre 200 milioni di dollari in aiuti umanitari al mese per evitare il disastro.Con i talebani rimasti nelle liste dei gruppi sanzionati a livello internazionale, i donatori stranieri dell'Afghanistan si sono mossi per trattenere e ritirare i finanziamenti dal Paese, dopo la cattura di Kabul da parte del gruppo ad agosto.L'amministrazione Biden ha congelato 9,5 miliardi di dollari di attività della Banca centrale del Paese. L'Unione Europea ha seguito l'esempio, ritirando 1,4 miliardi di dollari di aiuti, con la chiusura di almeno 2.000 strutture sanitarie, che servono 30 milioni di afghani. Inoltre, secondo il comunicato, il Fondo monetario internazionale ha congelato l'accesso dei talebani a 450 milioni di dollari.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'ONU per attività terroristiche

https://it.sputniknews.com/20211122/afghanistan-lonu-teme-il-collasso-ma-gli-stati-uniti-mantengono-i-fondi-congelati-13866125.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, sicurezza, geopolitica, emergenza umanitaria, afghanistan