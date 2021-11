https://it.sputniknews.com/20211124/la-cina-critica-la-politicizzazione-di-progetti-commerciali-come-nord-stream-2-13902364.html

La Cina critica la politicizzazione di progetti commerciali come Nord Stream 2

La Cina critica la politicizzazione di progetti commerciali come Nord Stream 2

La Cina è contraria a qualsiasi sanzione unilaterale e qualsiasi politicizzazione dei progetti commerciali nel bel mezzo delle nuove sanzioni statunitensi... 24.11.2021, Sputnik Italia

"La Cina è contraria alla politicizzazione dei progetti commerciali e all'imposizione illegale di sanzioni unilaterali, questa posizione è coerente e chiara", ha detto Zhao Lijian, in risposta alla domanda di un giornalista durante una regolare conferenza stampa a Pechino.Secondo Zhao, gli Stati Uniti stanno perseguendo i propri interessi geopolitici ed economici per promuovere il principio America first, mettere la loro legge nazionale al di sopra delle relazioni internazionali, imporre sanzioni irragionevoli sulla normale cooperazione tra stati sovrani e applicare una giurisdizione extraterritoriale su altri Paesi.Martedì, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla compagnia Nord Stream-2 Transadria e alle navi Marlix, battenti bandiera russa. Più tardi, quel giorno, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a introdurre nuove sanzioni contro il progetto. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha risposto, affermando che gli Stati Uniti applicano sanzioni con o senza motivo e che le misure contro l'oleodotto ne sono un "esempio lampante".

