Inventata una telecamera che può vedere attraverso qualsiasi cosa

Un algoritmo ricostruisce un segnale di luce diffusa in modo da rivelare gli oggetti nascosti. Gli sviluppatori affermano che, grazie alla sua elevata risoluzione temporale, il metodo potrebbe anche vedere oggetti in movimento, come automobili che girano a tutta velocità o il cuore umano. Il metodo è stato sviluppato dai ricercatori della Northwestern University e può riprendere rapidamente immagini a tutto campo con precisione submillimetrica. Sebbene il team affermi che questa tecnologia è particolarmente utile in medicina, potrebbe anche essere utilizzata come strumento di allerta nei sistemi di navigazione per auto o nelle ispezioni industriali in spazi ristretti.L'articolo è stato pubblicato sulla rivista Nature.

