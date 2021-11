https://it.sputniknews.com/20211124/il-ritorno-di-celentano-con-uno-show-la-rivelazione-di-claudia-mori-13901531.html

Il ritorno di Celentano con uno show, la rivelazione di Claudia Mori

Claudia Mori, moglie del cantante Adriano Celentano, ha rivelato che il marito avrebbe intenzione di tornare in Rai con un suo show. 24.11.2021, Sputnik Italia

La signora Mori lo ha riferito partecipando alla presentazione del nuovo album, realizzato in collaborazione tra Mina e Celentano, dal titolo The Complete Recordings e in uscita venerdì 26 novembre.Il ritorno del Molleggiato in televisione e sui canali Rai? Possibile, se si è in due a volerlo, dice Claudia Mori, ricordando che il marito qualche censura l’ha ricevuta sulle sue idee e posizioni.

