I talebani vogliono discutere con gli USA il riconoscimento del loro governo e lo sblocco dei beni

All'inizio della giornata, i talebani* hanno confermato che il nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti inizierà in Qatar la prossima settimana."Possono partecipare (gli USA) alla ricostruzione dell'Afghanistan e fare investimenti nel nostro Paese, ma dovrebbero scongelare le riserve della banca afghana e riconoscere il governo dello Stato Islamico dell'Afghanistan, perché è necessario per i rapporti reciproci. Quindi questi sono gli argomenti da discutere", ha detto Shaheen.Dopo la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan a metà agosto, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno sospeso gli aiuti finanziari, che in precedenza avevano rappresentato quasi il 75% della spesa pubblica afghana, mentre gli Stati Uniti hanno congelato miliardi di dollari di beni appartenenti alla Banca centrale afghana presso la Federal Reserve.La popolazione del paese è attualmente colpita dall'aggravarsi della crisi economicha, umanitaria e di sicurezza. Le Nazioni Unite, la Cina e alcuni gruppi per i diritti umani hanno ripetutamente esortato gli Stati Uniti a sbloccare i beni afghani per evitare il collasso economico del paese.*Organizzazione soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite per attività terroristiche

