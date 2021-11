https://it.sputniknews.com/20211124/germania-nuovo-governo-dice-si-alla-legalizzazione-della-cannabis-13908398.html

Germania, nuovo governo dice si alla legalizzazione della cannabis

Germania, nuovo governo dice si alla legalizzazione della cannabis

La nuova coalizione di governo in Germania ha detto sì alla legalizzazione della cannabis. 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T21:44+0100

2021-11-24T21:44+0100

2021-11-24T21:44+0100

germania

società

droga

marijuana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10248924_0:265:3025:1967_1920x0_80_0_0_1e0b0f06b4af87a05c0c8fa47cec2133.jpg

La nuova coalizione di governo in Germania formata del Partito Socialdemocratico (Spd), dai Verdi e del Partito Liberal-Democratico (Fdp) ha accettato di legalizzare la vendita di marijuana, si afferma nell'accordo di coalizione pubblicato oggi. Spd, Verdi e Fdp, dopo le elezioni al Bundestag del 26 settembre, hanno avviato i negoziati per la formazione del governo, che si sono conclusi il giorno prima. Il socialdemocratico Olaf Scholz diventerà il nuovo cancelliere e potrebbe ottenere la nomina già nella prima metà di dicembre. "Introdurremo la vendita controllata di cannabis per i maggiorenni per scopi ricreativi nei negozi autorizzati. Ciò garantirà il controllo, impedirà la vendita di prodotti di bassa qualità e proteggerà i giovani", si afferma nell'accordo. Secondo i media tedeschi, il fatturato annuo del mercato nero della cannabis in Germania è stimato in 2 miliardi di euro. Allo stesso tempo, tenendo conto dei risparmi derivanti da un disimpegno delle forze dell'ordine e del nuovo gettito fiscale, l'effetto positivo complessivo di questo provvedimento è stimato in quasi 5 miliardi di euro all'anno.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, società, droga, marijuana