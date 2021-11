https://it.sputniknews.com/20211124/gelmini-il-governo-valuta-la-terza-dose-per-gli-under-40-13896754.html

Gelmini: il governo valuta la terza dose per gli under 40

Il ministro agli affari regionali Mariastella Gelmini spiega che l’ipotesi di estendere la terza dose del vaccino Covid-19 anche ai minori di 40 anni è sul... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T11:33+0100

2021-11-24T11:33+0100

2021-11-24T11:36+0100

coronavirus in italia

green pass

"Sono allo studio una serie di misure. Alcune scelte sono state già fatte come accelerare la terza dose, aperta agli over 40. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza sta valutando per abbassare ulteriormente il limite di età”, ha detto il ministro a Mattino 5, come riportato dall’Adnkronos.Oggi la giornata è caratterizzata dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri, chiamato ad occuparsi del super green pass, che dovrebbe entrare in vigore a partire da dicembre. Tuttavia, si prevedono probabili modifiche alla durata del certificato verde e l'introduzione di regole ad hoc per i non vaccinati. Sarà quindi un green pass più restrittivo.“Non vogliamo perdere tempo, né dare un vantaggio al virus né sottovalutare la situazione”, ha aggiunto Gelmini, ma “vogliamo tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa”, ha concluso.

