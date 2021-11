https://it.sputniknews.com/20211124/gazprom-da-una-spiegazione-del-balzo-dei-prezzi-del-gas-in-europa-13906262.html

Gazprom dà una spiegazione del balzo dei prezzi del gas in Europa

L'aumento dei prezzi del gas in Europa è causato da una grave carenza di gas naturale liquefatto, secondo il vicedirettore del dipartimento di analisi dei... 24.11.2021, Sputnik Italia

L'aumento dei prezzi del gas in Europa è causato da una grave carenza di gas naturale liquefatto (GNL), ha affermato Sergey Komlev, vicedirettore del dipartimento analisi e prezzi del mercato del gas presso Gazprom Export. I prezzi del gas in Europa sono aumentati dall'inizio dell'anno e sono aumentati notevolmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures più vicini sull'indice TTF era di circa 515 $ per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. Il massimo storico, 1.937 dollari per mille metri cubi, è stato raggiunto il 6 ottobre.La quota dei consumatori europei sul GNL come fonte di diversificazione delle forniture non si è giustificata, ha aggiunto Komlev. Il crollo dei prezzi spot al di sotto del livello che copriva le spese operative dei fornitori ha portato a un calo delle forniture verso l'Europa nel 2020, i prezzi più interessanti in Asia "hanno portato il trasporto del gas nella sua direzione" dalla seconda metà dello scorso anno, provocando la carenza nel mercato europeo del gas, spiega l'analista.I regolatori europei e asiatici hanno cercato di fornire flessibilità, anche geograficamente, nelle disposizioni dei contratti GNL a lungo termine al fine, come spiega l'esperto, di facilitare la circolazione dei volumi di gas liquefatto a seguito di variazioni relativamente contenute dei premi di prezzo. Tuttavia, questa liberalizzazione, secondo Komlev, si è trasformata in una crisi energetica.Prezzi record del gas, sostiene l'autore, hanno trascinato con sé i prezzi di altre risorse energetiche e portato alla crisi che ha colpito l'intera economia e causato un'impennata dell'inflazione nei Paesi europei. Il summit della Ue in risposta il 22 ottobre ha chiesto alla Commissione Europea di analizzare il funzionamento del mercato del gas della regione.Queste caratteristiche, secondo Komlev, richiedono una considerazione incondizionata nella liberalizzazione del mercato. Ora si stanno creando le premesse sul mercato mondiale del gas per "la formazione di una combinazione ottimale di contratti a lungo termine e transazioni una tantum con il dominio incondizionato dei primi", ha aggiunto l'esperto.

