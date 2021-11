https://it.sputniknews.com/20211124/fondi-decreti-rilancio-e-cura-italia-truffa-sui-crediti-dimposta-sequestrati-110-milioni-di-euro-13900020.html

Fondi decreti Rilancio e Cura Italia, truffa sui crediti d’imposta: sequestrati 110 milioni di euro

La centrale analisi del rischio dell’Agenzia delle Entrate ha allertato la Procura della Repubblica di Roma e i militari della Guardia di Finanza della... 24.11.2021, Sputnik Italia

I decreti prevedono sostegni economici alle imprese che si sono trovate in difficoltà nei periodi più duri della pandemia.L’analisi, condotta dall’Agenzia delle Entrate e ora sotto inchiesta da parte di Procura e Guardia di Finanza, ha evidenziato come una società attiva a Roma stesse operando in modo da far risultare fittiziamente i crediti di imposta a nome e per conto di imprese, ma anche di persone fisiche.I benefici fiscali possono essere direttamente utilizzati dai beneficiari per compensare debiti fiscali, oppure ceduti, anche in parte e più volte, per lo stesso fine, dandone comunicazione – sia il cedente che il cessionario – attraverso la piattaforma informatica “cessione crediti”, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.In questo caso, i crediti appaiono ceduti fittiziamente e per tale motivo, con decreto d’urgenza, la Procura di Roma ha bloccato il patrimonio aziendale, le quote societarie dell’impresa romana e sequestrato il sito internet usato per promuovere l’attività, insieme ai crediti d’imposta non ancora ceduti.Come si è accorta della truffa l’Agenzia delle Entrate?Confrontando la dichiarazione dei redditi degli imprenditori, sono emerse situazioni in cui gli importi modesti dichiarati non combaciavano con le spese locative dichiarate, pari a centinaia di migliaia di euro all’anno.Risulta, inoltre, che 10 milioni di euro sono stati monetizzati mediante la cessione a intermediari finanziari.

