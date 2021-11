https://it.sputniknews.com/20211124/ecco-tutte-le-nomination-per-i-grammy-award-2022-sul-palco-anche-i-maneskin-13908134.html

Ecco tutte le nomination per i Grammy Award 2022: sul palco anche i Maneskin

Ecco tutte le nomination per i Grammy Award 2022: sul palco anche i Maneskin

Il pianista e compositore statunitense Jon Batiste fa incetta di nomination. A presentare le candidature anche i Maneskin (ma senza Victoria).

2021-11-24T20:11+0100

2021-11-24T20:11+0100

2021-11-24T20:11+0100

mondo

musica

grammy award

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11469618_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02961f886593322d4df5ef5666f03e49.jpg

C’erano anche i “nostri” Maneskin, quasi al completo (mancava la bassista Victoria De Angelis,) ad annunciare le candidature dei Grammy Awards 2022 in vista della premiazione della 64esima edizione prevista per il prossimo 31 gennaio.A sbancare è il pianista americano Jon Batiste, con ben undici nomination: più di Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. che se ne aggiudicano otto. Le cantautrici Billie Eilish e Olivia Rodrigo, invece, ne hanno portate a casa sette.È record, invece, per il rapper Jay-Z che nella storia degli Oscar della musica è stato nominato 83 volte. Assieme a Beyoncé, che ne ha collezionate 73, sono nell’Olimpo delle nomination. Secondo a Jay-Z c’è l’ex Beatles Paul McCartney, con 81 candidature.Quest’anno sono 86 le categorie e dieci gli artisti in lizza per le quattro principali. Jon Batiste partecipa, come si legge su RaiNews24, con 'We are' nella categoria album dell'anno e 'Freedom' come record dell'anno.L’Italia è stata esclusa da qualsiasi categoria. Anche i Maneskin non riescono a conquistare neppure una nomination, ma dopo aver vinto il Festival di Sanremo, l'Eurovision song contest e il premio best rock agli Mtv Ema, sono stati tra i presentatori sul palco assieme ad altre star della musica.

https://it.sputniknews.com/20211115/13760707.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, musica, grammy award