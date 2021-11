https://it.sputniknews.com/20211124/direttore-rdif-vaccino-sputnik-per-adolescenti-sara-disponibile-sui-mercati-internazionali-13903470.html

Direttore RDIF: vaccino Sputnik per adolescenti sarà disponibile sui mercati internazionali

Direttore RDIF: vaccino Sputnik per adolescenti sarà disponibile sui mercati internazionali

Nella giornata di oggi è stato riferito che il ministero della Sanità russo registrerà il vaccino anti-Covid per i minorenni di età compresa tra 12 e 17 anni. 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T15:06+0100

2021-11-24T15:06+0100

2021-11-24T15:35+0100

russia

vaccino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Il vaccino russo anti-Covid Sputnik per bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sarà disponibile sul mercato internazionale, ha affermato il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev.In precedenza, la vicepremier Tatiana Golikova aveva detto che il ministero della Sanità dovrebbe registrare a breve il siero anti-Covid GAM-COVID-VAK-M (Sputnik M), sviluppato dal Centro Gamaleya, per gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni.In seguito, nel corso della stessa giornata, il Centro Gamaleya ha rivelato che il vaccino ha ricevuto il certificato di registrazione.Oltre al vaccino per adolescenti, è stato prodotto uno spray nasale del vaccino Sputnik V, che dovrebbe essere disponibile a livello internazionale il prossimo anno.Ispezioni dell'OMS per Sputnik VDurante la conferenza stampa di oggi, il direttore del fondo sovrano russo ha inoltre rivelato che l'ispezione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla procedura di registrazione dello Sputnik V è prevista per dicembre.All'inizio di ottobre, il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha reso noto che tutte le barriere che bloccavano il riconoscimento del vaccino Sputnik V nell'OMS erano state rimosse, ma rimanevano alcune procedure amministrative. Successivamente, Dmitriev ha notato che il fondo era in attesa dell'approvazione dell'OMS nel corso dei due prossimi mesi.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vaccino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus