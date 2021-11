https://it.sputniknews.com/20211124/covid-19-presentato-ricorso-contro-green-pass-da-parte-dellonorevole-raffaele-trano-13892056.html

Covid-19, presentato ricorso contro green pass da parte dell'onorevole Raffaele Trano

Covid-19, presentato ricorso contro green pass da parte dell'onorevole Raffaele Trano

Il deputato dello schieramento di Alternativa, Raffaele Trano, ex M5s, ha presentato ricorso contro l'obbligo di green pass ottenuto dopo vaccinazione. Ricorso... 24.11.2021, Sputnik Italia

Il nodo della questione per il deputato di Alternativa sta nella validità ed efficacia dei vaccini:In realtà, i ricorsi presentati sono due: uno presentato agli organi della Camera, in riferimento ai lavoratori del parlamento, ed uno inviato alla Corte Costituzionale, che riguarda tutti i lavoraotori.In pratica, il ragionamento che i deputati del gruppo fanno è il seguente: ci sono evidenze scientifiche che provano che i vaccini non comportino una totale immunizzazione dal virus, ma solo un'attenuazione, come evidenziato da studi, casistica, ove vi sono numerosi casi di vaccinati risultati poi infetti, ecc. Perché, allora, non togliere il green pass ottenuto con vaccinazione e limitarsi all'uso dei tamponi?Proprio oggi sono però risultati positivi ben 7 deputati, riferisce La Repubblica, così come si è saputo di decine di parlamentari che si stanno sottoponendo al tampone proprio in queste ore. Nel frattempo ha ormai riaperto il Transatlantico, dopo mesi di chiusura forzata.Ma, nonostante i positivi e chi in dubbio, si allarga il gruppo degli scettici nei vari schieramenti politici al lavoro in parlamento.Dallo scorso 18 ottobre si era introdotta l'obbligatorietà del green pass per entrare in Parlamento, regola che si inserisce nelle indicazioni del governo dell'obbligo di esibire il certificato verde per accedere al lavoro e nei luoghi pubblici e istituzionali.L'onorevole Trano giustifica così, ancora, lo scetticismo che ha portato a presentare i due ricorsi, come riferito ancora da Adnkronos:"E poi, che senso ha chiedere il green pass per entrare nei luoghi di lavoro, se poi sono appena uscito dalla metro, dove abbiamo viaggiato senza distanziamento e senza che nessuno mi abbia chiesto nulla? Il green pass ha fatto solo danni".Alla questione incentrata sulla votazione a breve, che probabilmente porterà ad introdurre un super green pass, il deputato se ne esce con: "Possono fare pure il green pass della Marvel ma noi andremo avanti, questa è una nostra battaglia. Il governo ha sbagliato".

