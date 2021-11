https://it.sputniknews.com/20211124/covid-19-in-germania-i-casi-aumentano-a-66884-in-24-ore-13893825.html

Covid-19 in Germania, i casi aumentano a 66.884 in 24 ore

Covid-19 in Germania, i casi aumentano a 66.884 in 24 ore

In Germania la pandemia non si arresta e i casi salgono a 66.884 in sole 24 ore. Sono saliti a 335 i morti, con un'incidenza settimanale salita a 404,5 casi...

I dati sono raccolti dal Robert Koch Institut e rappresentano i dati ufficiali per la Germania.Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione, siamo arrivati a 5,6, un dato lontano dal tasso di 15,5 di dicembre 2020.Alcune strutture ospedaliere in Germania sono già al limite della capienza.Il ministro della Salute aveva crudamente affermato che in Germania, entro la fine dell’inverno, i tedeschi sarebbero stati vaccinati, immunizzati dopo aver contratto la malattia Covid-19 o morti.Si prova a correre ai ripari in Germania, con l’introduzione di varie restrizioni e con la cancellazione di eventi pubblici. Oltre all’introduzione del green pass “all’italiana” nei luoghi di lavoro, alcuni politici tedeschi si sono espressi a favore dell'introduzione dell’obbligo vaccinale, come pare voler fare l’Austria, a partire da febbraio 2022 però.

