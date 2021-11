https://it.sputniknews.com/20211124/circa-600-dipendenti-di-google-firmano-il-manifesto-contro-la-vaccinazione-forzata-anti-covid-13903740.html

Circa 600 dipendenti di Google firmano il manifesto contro la vaccinazione forzata anti-Covid

Circa 600 dipendenti di Google firmano il manifesto contro la vaccinazione forzata anti-Covid

Secondo media locali, almeno 600 dipendenti di Google hanno firmato un manifesto, chiedendo al loro datore di lavoro di ritirare il mandato di vaccinazione... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T15:29+0100

2021-11-24T15:29+0100

2021-11-24T15:29+0100

google

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/9353183_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_0e9a4dbf90518f5612a77cfc5abaa612.jpg

Il manifesto firmato dai dipendenti esorta i capi dell'azienda a creare un nuovo mandato di vaccinazione, "inclusivo di tutti i Googler", ha riferito la CNBC. Il manifesto chiede anche ai dipendenti di "opporsi al mandato [di vaccinazione] per principio" e sottolinea che la politica non deve cambiare la loro decisione, se hanno già scelto di non fare il vaccino contro il Covid-19.Google, tuttavia, mantiene la sua politica anche dopo le proteste.I dipendenti di Google torneranno a lavorare di persona per tre giorni alla settimana a partire dal 10 gennaio.Il 4 novembre scorso, l'amministrazione Biden ha affermato che le aziende con oltre 100 impiegati devono assicurarsi che ognuno dei loro lavoratori sia completamente vaccinato o risulti negativo al coronavirus con tampone settimanale.Google si è subito adeguata, chiedendo agli oltre 150.000 suoi dipendenti di caricare il loro stato di vaccinazione sul portale dell'azienda entro i primi di dicembre. L'azienda ha sottolineato che i dipendenti che lavorano a stretto contatto con il governo dovranno vaccinarsi anche se non entrano in ufficio.Il mandato di vaccinazione del presidente Joe Biden è stato portato in tribunale in diversi stati da persone che sostengono che il presidente abbia oltrepassato la sua autorità, perché la Costituzione degli Stati Uniti richiede l'approvazione del Congresso per una misura del genere.

https://it.sputniknews.com/20211104/google-investe-1-mld-di-dollari-in-cme-group-le-contrattazioni-passeranno-sul-suo-cloud---wsj--13608423.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, coronavirus nel mondo