Bosnia-Erzegovina: protesta dei minatori contro le cattive condizioni di lavoro - Video

Martedì, alcune migliaia di minatori sono scesi in piazza a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, per protestare contro il peggioramento delle condizioni... 24.11.2021

I manifestanti, con begala e fumogeni hanno marciato per la città, gridando slogan e esponendo cartelli. Il governo bosniaco si è impegnato a chiudere tutte le miniere di carbone e gli impianti energetici a carbone entro il 2050. La decisione è stata presa in seguito al requisito stabilito dall'UE, affinché la nazione balcanica potesse finalmente aderire al blocco. L'industria mineraria in Bosnia impiega più di 7.200 lavoratori, in più di sette miniere, e prevede di ridurre il numero dei minatori occupati a 5.200.

