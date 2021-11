https://it.sputniknews.com/20211124/bentornata-eicma-oggi-riapre-il-futuro-al-via-a-rho-la-fiera-delle-due-ruote-13897898.html

Riparte a Rho Fiera Milano EICMA, l’evento fieristico più importante al mondo per l’industria delle due ruote, che durerà fino a domenica 28 novembre. 24.11.2021, Sputnik Italia

“Bentornata EICMA, oggi riapre il futuro”. Così ha detto ieri il presidente di EICMA S.p.A., Pietro Meda, nell’intervento inaugurale della 78a Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote.Dopo lo stop del 2020, torna l’evento fieristico più importante al mondo per l’industria delle due ruote e per gli appassionati del settore. All’interno dei cinque padiglioni occupati quest’anno, oltre 820 i brand che porteranno in scena, fino domenica 28 novembre, novità, anteprime e il futuro della mobilità su due ruote.Durante la cerimonia di apertura, alla quale ha partecipato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri e l’amministratore delegato di Fiera Milano Luca Palermo, Meda hanno salutato il ritorno di EICMA come “un tributo alla passione e alla determinazione del settore”.E a conferma dell’attrattività internazionale della storica kermesse milanese, il 47% degli espositori presenti in questa edizione proviene dall’estero, in rappresentanza di 35 nazioni. Molto significativa, quindi, anche la presenza delle aziende del Made in Italy, che, come sottolineato dal presidente di ANCMA Paolo Magri, “confermano su questo palcoscenico il proprio primato in Europa per produzione, vendite, know-how e bellezza”.Dopo il taglio del nastro, il ministro Giorgetti, il sindaco Sala e il governatore Fontana sono andati a visitare la fiera, per vedere gli stand. Alla Piaggio sono stati accolti da Roberto Colannino, alla MV Agusta dal Ceo e Presidente Timur Sardarov (che delle sue moto ha detto che sono “sicure come Kalashnikov”) e alla Brembo dal Presidente Alberto Bombassei.I primi due giorni dell’Esposizione sono riservati a stampa e operatori, per passare poi, da giovedì 25 a domenica 28, all’apertura al grande pubblico degli appassionati. E lo spettacolo di EICMA non si esaurisce all’interno dei padiglioni, ma continua anche negli spazi esterni della Fiera, che ospitano aree di test-ride per le moto, spettacoli, gare ed esibizioni. Opportunità speciali anche per gli amanti delle e-Bike, che possono testare gli ultimi prodotti dall’universo delle bici a pedalata assistita all’interno di un tracciato tecnico realizzato al padiglione 24. Spazio, infine, anche alle start-upe al futuro della mobilità su due ruote nell’area speciale a esse dedicata, che quest’anno accoglie 15 realtà innovative internazionali pronte a proporre idee, soluzioni e prototipi.Ho chiesto al presidente di EICMA S.p.A., Pietro Meda, quando vedremo la fiera senza moto a benzina: “Non ne ho idea, non è nostro compito. Noi facciamo vedere quello che c’è, queste valutazioni le lasciamo alle associazioni e ai competenti in materia”.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

