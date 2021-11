https://it.sputniknews.com/20211124/alto-generale-usa-sicuro-iran-molto-vicino-a-poter-costruire-armi-nucleari-13907946.html

Alto generale Usa sicuro, Iran "molto vicino" a poter costruire armi nucleari

L'Iran è "molto vicino" alla possibilità di costruire un'arma nucleare, ha dichiarato al Time Magazine il generale Kenneth McKenzie, numero uno del comando... 24.11.2021, Sputnik Italia

Da aprile Vienna ha ospitato colloqui volti a scongiurare il fallimento dell'accordo nucleare iraniano del 2015. Il sesto round di colloqui si è concluso il 20 giugno, ma da allora i negoziati sono giunti ad un vicolo cieco. I colloqui dovrebbero riprendere il 29 novembre dopo una pausa di mesi. Gli Stati Uniti non prenderanno parte a questo round di negoziati su richiesta dell'Iran.McKenzie crede che l'Iran impiegherà più di un anno per progettare una testata nucleare che possa essere installata in uno qualsiasi dei suoi 3mila missili balistici nel suo arsenale. Il generale ha aggiunto che l'Iran non ha ancora sviluppato un razzo in grado di attraversare temperature, pressioni e vibrazioni estremamente elevate quando cade dallo spazio sulla Terra. Allo stesso tempo, gli iraniani sono stati in grado di costruire missili ad alta precisione negli ultimi anni, ha osservato McKenzie. “Quei missili colpiscono a poche decine di metri dai loro bersagli. L'unica cosa che gli iraniani hanno fatto negli ultimi tre-cinque anni è stata la costruzione di una piattaforma di missili balistici molto efficace", ha osservato.

