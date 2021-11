https://it.sputniknews.com/20211123/vaia-invoca-la-fine-del-bollettino-covid-19-13881349.html

Vaia invoca la fine del "bollettino Covid-19"

Vaia invoca la fine del "bollettino Covid-19"

Il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma invoca lo stop al bollettino quotidiano sulla statistica relativa alla pandemia. Rilancia, ricordando le tre... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T13:30+0100

2021-11-23T13:30+0100

2021-11-23T13:59+0100

italia

virus

coronavirus

sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10310883_0:154:1024:730_1920x0_80_0_0_37a1ce4008c47377103fdddbf4d02fc0.jpg

L'annuncio in un post di Facebook. Il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma chiede a gran voce lo stop per il bollettino quotidiano sulla situazione della pandemia di coronavirus. Secondo Francesco Vaia, i conteggi sarebbero deprimenti, servirebbero "solo a disorientare ancora di più, a deprimere, a fuorviarci dalla centralità del problema".Vaia rilancia, dicendo che quello che conta ora è un'attenzione sui tassi di ospedalizzazione, in particolar modo per le terapie intensive.Poi ha ricordato le tre importanti azioni necessarie a sconfiggere il virus:"Vaccinare, a partire dai fragili e anziani, tutti coloro che hanno almeno 5 mesi di distanza dalla seconda dose; ampliare obbligo vaccinale per chi ha contatti con il pubblico; velocizzare sulle terapie , in primis domiciliari. Avanti così che siamo sulla strada giusta. Altro che catastrofe".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, virus, coronavirus, sanità