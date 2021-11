https://it.sputniknews.com/20211123/turchia-ministro-energia-raggiunto-accordo-di-principio-con-la-russia-sul-gas-13886178.html

Turchia, ministro Energia: raggiunto accordo di principio con la Russia sul gas

Durante l'11° vertice sull'Energia ad Antalya, il ministro turco per l'Energia e le Risorse Naturali Fatih Donmez ha commentato l'attuale agenda con i... 23.11.2021, Sputnik Italia

In particolare Donmez ha riferito l'esito positivo delle trattative sul gas con la Russia. Secondo lui, le parti hanno raggiunto un accordo di principio sulla questione. Commentando la situazione intorno alla centrale nucleare di Akkuyu, al momento in costruzione, Donmez ha dichiarato: “con l'accensione della centrale nucleare nel 2023, rafforzeremo la sicurezza dell'approvvigionamento. Il nostro Paese si sta sviluppando e cresce. Riteniamo che quest'anno la domanda di elettricità crescerà dell'8% e la crescita degli indicatori economici sarà del 9-10%. Stiamo sviluppando un piano in accordo con queste previsioni. La capacità della centrale nucleare sarà di 4 * 1200 megawatt, ovvero un totale di soli 4800 megawatt. Questi reattori operano praticamente ininterrottamente. Si tratta di una centrale in grado di coprire il 10% del fabbisogno elettrico nazionale. In base all'accordo è garantito l'acquisto del 50% dell'energia elettrica prodotta dalla centrale nucleare. Il restante 50% sarà venduto sul mercato. Il prezzo nel libero mercato si forma in accordo con il rapporto tra domanda e offerta, a volte in diminuzione e a volte in aumento. Ogni nuovo aumento di capacità, l'arrivo di nuovi attori nel sistema, avrà naturalmente un effetto positivo sui consumatori".

