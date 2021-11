https://it.sputniknews.com/20211123/truffa-nel-settore-energetico-22-arresti-tra-italia-e-germania-41-milioni-di-euro-sequestrati-13875446.html

Truffa nel settore energetico: 22 arresti tra Italia e Germania, 41 milioni di euro sequestrati

Truffa nel settore energetico: 22 arresti tra Italia e Germania, 41 milioni di euro sequestrati

Grazie ad un'operazione di polizia internazionale, coordinata attraverso il sistema UE Eurojust, la Guardia di Finanza di Aosta e la polizia criminale di... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T10:27+0100

2021-11-23T10:27+0100

2021-11-23T10:27+0100

guardia di finanza

riciclaggio denaro sporco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10237049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a408fdd5d5bfa001f849d36c2d3e660f.jpg

22 gli arresti coordinati nello stesso giorno in Germania e in Italia, che ha portato in carcere 17 persone in Italia e 5 in Germania.L’associazione per delinquere era finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio di denaro.Sono stati sequestrati loro beni per un valore complessivo di 41 milioni di euro, tra disponibilità detenute in valute a corso legale e criptovaluta, come immobili e disponibilità finanziarie.L’inchiesta ha coperto un periodo che va dal 2016 al 2020 e, oltre agli arrestati, sono 113 le persone finite sotto inchiesta.Tra i reati contestati, anche quello di truffa aggravata e di associazione a delinquere. In carcere sono finiti anche un italiano che dimorava in Svizzera e quattro tedeschi, di cui uno era domiciliato a Catania.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guardia di finanza, riciclaggio denaro sporco