https://it.sputniknews.com/20211123/terza-dose-dopo-5-mesi-lok-dopo-circolare-ministero-sanita-13873991.html

Terza dose dopo 5 mesi, l’ok dopo la circolare del Ministero della Sanità

Terza dose dopo 5 mesi, l’ok dopo la circolare del Ministero della Sanità

Pubblicata la circolare del Ministero della Sanità, con cui viene autorizzata la somministrazione della terza dose di richiamo contro il coronavirus a 5 mesi... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T08:28+0100

2021-11-23T08:28+0100

2021-11-23T08:59+0100

coronavirus in italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811808_0:65:1440:875_1920x0_80_0_0_b608fcd8bdbde4a41adca4d68e2a36fd.jpg

Non bisognerà attendere più il sesto mese per presentarsi presso un centro vaccinale o in farmacia per richiedere la dose di richiamo, basteranno 150 giorni.Il comunicato del Ministero della Salute sottolinea che anche chi ha ricevuto il vaccino Janssen in unica dose è compreso in questa riduzione delle tempistiche.La circolare del ministero, infatti, precisa: “L'intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose 'booster' (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”.La circolare giunge dopo che l’Aifa, l’Autorità per il farmaco in Italia, aveva dato parere favorevole alla riduzione delle tempistiche. Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva anticipato la notizia ai presidenti di Regione e quindi è stata emessa la circolare.Riguardo a questa decisione, il ministro Speranza lunedì aveva commentato:“La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti”.

2021

Notiziario

coronavirus in italia