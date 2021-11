https://it.sputniknews.com/20211123/super-green-pass-per-salvare-il-natale-sono-le-regioni-ora-a-chiedere-la-misura-13872765.html

Super green pass per salvare il Natale, sono le regioni ora a chiedere la misura

Super green pass per salvare il Natale, sono le regioni ora a chiedere la misura

Tiene banco in questi giorni la discussione sul super green pass. Ora sono le regioni a chiedere la misura, pur di salvare il Natale. 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T08:46+0100

2021-11-23T08:46+0100

2021-11-23T09:11+0100

italia

politica

sicurezza

salute

coronavirus

natale

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

Concluso l'incontro tra governo e regioni sulle ulteriori misure da mettere in campo per fronteggiare la pandemia di Covid-19, quest'ultime chiedono di imporre il tanto temuto, e sulla bocca di tutti, "super green pass" o, se preferite, green pass 2.0.Ma cosa cambierebbe? In pratica, con il super green pass, riservato solo a vaccinati e guariti, si limiterebbero gli accessi nei luoghi o eventi dove vi è maggior rischio di contagio: luoghi pubblici, bar, aperitivi, ristoranti, ecc.Rimarrebbe in definitiva, per chi esegue il tampone, la sola possibilità di ottenere un green pass "semplice", valido unicamente per recarsi al lavoro.A quanto pare, a breve, per tutte le altre attività non essenziali, ci vorrà questa sorta di green pass potenziato.La risposta del governo, in tal senso, è di valutazione.Questo quanto venuto fuori dal confronto tra il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori delle regioni, a cui era presente il ministro della salute Roberto Speranza.Allo stesso tempo, scende al quinto mese il termine previsto per la somministrazione della terza dose di vaccino. Tatticismo che permetterà così di accelerare nel conteggio delle terze dosi. L'ipotesi super green pass si fa sempre più concreta, anche se vi sono alcune significative differenze di visione da regione a regione:Il solo Marsilio, governatore dell'Abruzzo, non si trova d'accordo.Così si esprime sul tema il sottosegretario alla salute Andrea Costa:Intanto, in Alto Adige, è scattata una nuova stretta, dopo che, in questi giorni, si era assistito ai party Covid-19, con un tasso per i non vaccinati che sfiora il 18%, e con coprifuoco in atto e chiusura anticipata dei bar e dei ristoranti alle 18 in ben 21 comuni della regione, tra Senales, Ortisei, San Pancrazio, ecc.Sul tema, dalla Sicilia spingono ancora oltre, dove Nello Musumeci, governatore dell'Isola, chiede a gran voce l'obbligo vaccinale. Obbligo per cui spingono anche i vertici di Confindustria, ma che, al momento, non viene preso in considerazione da Palazzo Chigi.Con un tweet, Speranza auspica la terza dose per tutti, e si va verso l'obbligo per i sanitari:Una circolare del ministero della Salute conferma la messa in pratica del provvedimento, in vigore da mercoledì.In vista del Natale, insomma, si va verso l'introduzione del green pass potenziato, con importanti ripercussioni nella vita dei cittadini, in primis nei trasporti: l'idea è di ampliare i luoghi in cui è necessario munirsi di lasciapassare.Per i trasporti a lunga percorrenza, il green pass non dovrebbe subire variazioni e potrebbe essere scaricato ancora dopo il tampone. Almeno stando ad indiscrezioni riguardanti una prima fase del provvedimento.La parola ora al governo, che dovrà decidere se introdurre o meno il super green pass e per quali regioni e in quali modalità.Il nuovo decreto per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid 19 sarà approvato entro pochi giorni e prevederà restrizioni e divieti soltanto per chi non è vaccinato."Dobbiamo garantire alle attività di rimanere aperte e a chi è immunizzato di continuare la vita sociale", di rimando i ministri ai governatori delle regioni italiane all'incontro.Salvini annnuncia battaglia, ma anche i governatori leghisti sono schierati per la linea dura.Mario Draghi non si tirerebbe indietro, a quanto pare, di fronte a questo ulteriore ed estremo passo, ipotizzabile per contrastare la terribile pandemia in corso. Ipotesi presa in considerazione solo come estrema ratio, certo, ma pur sempre ancora paventata. Ma che si trovi l’accordo per l’obbligo generalizzato appare comunque cosa remota, per i nodi giuridici da sciogliere, punto non da poco, e per il fatto che la situazione dell'Italia è ben differente da quella di Paesi come Germania e Austria. Si ricorda che l'Italia è ai primi posti per la campagna vaccinale e per l'efficacia riscontrata, oltre che per la risposta, comunque alta, della popolazione.

https://it.sputniknews.com/20211123/terza-dose-dopo-5-mesi-lok-dopo-circolare-ministero-sanita-13873991.html

https://it.sputniknews.com/20211122/covid-party-per-ottenere-il-green-pass-e-lalto-adige-ora-rischia-la-zona-gialla-13868048.html

https://it.sputniknews.com/20211122/in-alto-adige-scoperta-al-lavoro-infermiera-no-vax-sospesa-in-rsa-13870590.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, sicurezza, salute, coronavirus, natale, green pass