Super green pass, Cacciari: "Togliere ipocrisia e stabilire l'obbligo formalmente alla vaccinazione"

Super green pass, Cacciari: "Togliere ipocrisia e stabilire l'obbligo formalmente alla vaccinazione"

Il filosofo, intervenuto alla trasmissione radiofonica 'L'Italia si è desta', in onda su Radio Cusano Campus, esorta a "pensare a strategia di convivenza con... 23.11.2021, Sputnik Italia

Due le valutazioni che riporta il pensatore, nel quadro della discussione che sta tenendo banco in queste ore su tutti i giornali e piazze italiane, vale a dire il tanto, da taluni temuto, da tal atri auspicato super green pass: una prima legata alla parte istituzionale e giuridica, ove lo stesso afferma che "si è ormai arrivati a livelli davvero intollerabili".Il filosofo, per altro, simpaticamente, fa un accenno al fatto che fino al "super green pass", almeno vi era la possibilità dei tamponi, chiamandoli "foglie di fico".Serve l'assunzione di una piena responsabilità da parte del governo in tal senso, con l'assunzione a questi punti di un obbligo esplicito alla vaccinazione, "senza se e senza ma", aggiunge il filosofo:La seconda valutazione è di tipico logico-pratico: il filosofo fa una lunga digressione, ma la sostanza, parafrasando, è: visto che, nonostante le campagne vaccinali in campo, i contagi continuano; visto che la percentuale di ospedalizzati vaccinati, per le fasce più alte di età, è elevata, perché, dice il filosofo, continuiamo a vaccinarci con i vaccini attuali?Cacciari riporta tanto di dati a dimostrazione del fatto che anche i vaccinati, specie nelle alte fasce di età, si contagiano e sono vettori del virus, finendo poi nelle terapie intensive e contagiando, come detto, a loro volta.In definitiva, in riferimento alla prossima a divenire misura del super green pass, il filosofo boccia le misure di governo, paventando un continuo e ripetuto ricorso alle vaccinazione ad interim, ed auspica di contro un totale cambio di strategia, esortando piuttosto a trovare una possibile convivenza con il virus, come per altro, sostiene, avviene con altri virus, come quelli vaccinali.Poi si chiede se il green pass diventerà una sorta di carta d'identità, e se "noi ogni sei mesi saremo costretti a vaccinarci o sembra evidente", continua, "che occorra cambiare strategia", anche riportando i dati e le supposizioni di fior di scienziati di fama mondiale come svariati premi nobel, virologi e politici a denunciare tutto questo.Tornando all'aspetto costituzionale, cita il consenso informato, alla base di ogni terapia, chiedendo ironico se i cittadini sono informati sul tema, dichiarando palese scetticismo, anche sull'operato dell'Ema, con accuse piuttosto forti.Finisce l'intervento con un appello accorato, di non fare "la follia di obbligare la vaccinazione, almeno per le fasce di età sotto i 12 anni", sottolineando più volte il fatto che i più piccoli non rischierebbero a suo dire nulla, e bollando il prossimo e plausibile intervento del governo in tal senso come "terroristico", citando anche una nota dell'Oms, la quale aveva sostenuto, a suo dire, che la vaccinazione nei confronti dei più piccoli nei confronti di soggetti sani e senza precedenti malattie non è attualmente raccomandata, ed è necessario raccogliere altri dati.Ora si attendono le decisioni in materia da parte del governo.

