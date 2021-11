https://it.sputniknews.com/20211123/spariscono-le-tombe-dei-bimbi-mai-nati-bufera-sul-comune-di-brescia-13877125.html

Spariscono le tombe dei bimbi mai nati: bufera sul comune di Brescia

Spariscono le tombe dei bimbi mai nati: bufera sul comune di Brescia

Migliaia di genitori non hanno trovato più le tombe dei loro figli e accusano il comune di non aver avvisato le famiglie delle esumazioni. Ma da Palazzo della Loggia si difendono: "Non avevamo i contatti di tutti".

È polemica sulla decisione del comune di Brescia di procedere con le esumazioni di 2.500 tombe nel riquadro A del cimitero Vantiniano, quello in cui sono sepolti i bimbi mai nati o morti pochi giorni dopo il parto. Il problema è che quasi nessuna delle famiglie ne era a conoscenza.E così, ai quotidiani locali, come Il Giornale di Brescia, sono arrivate decine di denunce e segnalazioni. Dal palazzo della Loggia assicurano di aver avvertito per tempo. L’avviso sarebbe comparso sul sito oltre un anno fa, fanno sapere dal Comune.Quasi tutti, quindi, si sono trovati di fronte al fatto compiuto, dovendo fare i conti con dolore e angoscia per aver perso anche l’ultimo ricordo tangibile dei propri bimbi. Alcuni genitori raccontano di aver dovuto rovistare negli scatoloni per ritrovare gli oggetti posti sulla tomba del proprio figlio. “Avevo la nausea dal dolore”, confessa una mamma al Giornale di Brescia.“Non avevamo il contatto di tutti i genitori”, si difendono ancora dal comune. Ma il caso fa discutere in consiglio comunale ed è finito persino in Parlamento.Alla Camera dei Deputati, invece, Simona Bordonali, parlamentare bresciana della Lega ha chiesto alla giunta Dem una “spiegazione pubblica per far luce su una pagina nera per la città”. “Le famiglie - conclude - meritavano almeno una comunicazione diretta delle operazioni di esumazione e non un avviso sul portale”.

