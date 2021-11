https://it.sputniknews.com/20211123/sondaggio-politico-di-oggi-pd-rafforza-primo-posto-e-stacca-la-meloni-13874743.html

Sondaggio politico di oggi: Pd rafforza il primo posto e stacca la Meloni

Il sondaggio politico di oggi, pubblicato dal Tg La7, ci indica che il Partito Democratico sta tentando l’allungo rispetto agli altri due “compagni” di fuga... 23.11.2021, Sputnik Italia

Il Pd di Enrico Letta allunga al 20,8% nel sondaggio preparato da Swg spa, con un guadagno del +0,5% rispetto alla scorsa settimana.Fratelli d’Italia, invece, scende al 19,8%, con un calo importante del -0,4% in soli sette giorni.Nel panorama politico italiano l’aria appare quindi cambiata, se la Lega di Matteo Salvini scivola sempre di più verso il basso e ora vale il 18,4% (-0,3%).Tuttavia, degli scivoloni a destra non ne approfitta il Movimento 5 Stelle, che perde a sua volta terreno al 15,7% (-0,4%).Chi ne approfitta di questi mezzi punti percentuali persi dai vari partiti? In piccola parte il Pd, come abbiamo visto, ma in questo sondaggio politico non ne approfitta Forza Italia, che cala al 6,8% (-0,1%).Ne approfitta Azione di Carlo Calenda, ma timidamente, salendo al 4% (+0,1%). Un rinforzo significativo di un partito che prima delle elezioni amministrative di ottobre scorso non superava mai il 3,5%.Ad approfittarne di questo momento difficile per i partiti di destra vi è Italia Viva, che, probabilmente grazie alla Leopolda 11, strappa un 2,4% (+0,2%). Migliora anche la prestazione dei Verdi, che si portano al 2,4% (+0,3%).

