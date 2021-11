https://it.sputniknews.com/20211123/sciopero-nazionale-dei-tassisti-per-mercoledi-24-novembre-confermato-13886600.html

Sciopero nazionale dei tassisti per mercoledì 24 novembre: confermato

2021-11-23T19:37+0100

2021-11-23T19:37+0100

2021-11-23T19:37+0100

sciopero

taxi

A Roma è prevista la manifestazione principale con la partecipazione di tassisti provenienti da ogni parte d’Italia. La loro protesta riguarda il Ddl concorrenza che va a deregolamentare il loro settore aprendo anche ai concorrenti come Uber.I tassisti promettono che le proteste proseguiranno fino a quando non sarà ritirato l’articolo 8 del decreto legge concorrenza e fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi della legge 12 del 2019.Per i tassisti il decreto concorrenza serve ad avvantaggiare le multinazionali e tradisce gli accordi presi con il settore.Domani metropolitana e autobus per tutti, o in alternativa auto propria.

2021

