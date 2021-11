https://it.sputniknews.com/20211123/sardegna-guardia-di-finanza-prostituzione-riciclaggio-di-denaro-e-immigrazione-9-arresti-13881296.html

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Cagliari, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Smantellata un'organizzazione... 23.11.2021, Sputnik Italia

La Guardia di Finanza di Cagliari ha arrestato ben 9 persone in Sardegna, più un'altra residente fuori regione, nell'ambito di un'indagine su immigrazione clandestina, prostituzione e riciclaggio di denaro, su segnalazione di una donna nigeriana che ha testimoniato con coraggio quanto stava avvenendo. Lo riporta L'Unione Sarda.In totale, gli arresti sono poi saliti a 40, quando si è ricostruito il quadro criminale, che vedeva i vertici dell'organizzazione risiedere sull'Isola e che utilizzava i nigeriani per operare anche in altre regioni.L'inchiesta è partita dalla testimonianza di una giovane vittima, finita nella rete dei connazionali, la quale ha trovato il coraggio di raccontare agli inquirenti tutta la vicenda, dando così il via alle investigazioni.Nel quadro dell'inchiesta, le forze dell'ordine hanno individuato 6 centri per il trasferimento del denaro, che fungevano da base per gli incontri del gruppo criminale e che i malviventi usavano per spedire denaro all'estero, da cui il riciclaggio.

