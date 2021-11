https://it.sputniknews.com/20211123/sandra-gallina-sui-vaccini-covid-19-meglio-lue-che-gli-stati-uniti-13876593.html

Sandra Gallina, sui vaccini Covid-19 meglio l’Ue che gli Stati Uniti

Sandra Gallina è la donna, super criticata, al centro dei contratti con le case farmaceutiche per la fornitura dei vaccini contro il coronavirus agli Stati... 23.11.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, sebbene non avesse mai parlato prima e non avesse mai risposto alle critiche che le erano state rivolte.Ora afferma che quella vissuta è stata una “maratona”, in cui, al termine, l’Unione Europea ha saputo dimostrare di avere numeri migliori degli Stati Uniti, per quanto riguarda la percentuale di cittadini vaccinati, e, inoltre, afferma che l’Unione Europea ha aiutato il Regno Unito, fornendo vaccini partiti dai suoi stabilimenti e, sempre l’Ue, ha aiutato il Giappone e il Canada, “dove gli USA non hanno esportato dosi”, dice.Le critichePer quanto riguarda le critiche ricevute sull’aver sollevato le case farmaceutiche dalla responsabilità, la manager pubblica si dice “fiera di quello che abbiamo ottenuto: responsabilità e indennizzo sono stati difesi dalla Commissione e per questo i negoziati sono stati più lunghi. Per noi il principio è che ogni paziente abbia la possibilità di rivolgersi a un giudice e di essere indennizzato se ci sono problemi”.Vaccini e curePer quanto riguarda i nuovi farmaci curativi, Sandra Gallina ricorda che la prevenzione si fa con il vaccino e che i nuovi farmaci curativi servono quando la malattia è ormai conclamata.I no-vaxPer quanto riguarda i no-vax, la manager afferma che il nemico è il virus e che nelle manifestazioni di piazza presenti in tutta Europa ci “sono movimenti molto complessi che oggi prendono di mira i vaccini ma esprimono anche altro”.

