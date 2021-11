https://it.sputniknews.com/20211123/san-marino-approva-il-vaccino-russo-anti-covid-sputnik-light-13883540.html

San Marino approva il vaccino russo anti-Covid Sputnik Light

San Marino approva il vaccino russo anti-Covid Sputnik Light

San Marino ha approvato l'uso di Sputnik Light come vaccino contro il COVID-19 e come dose di richiamo, ha riferito oggi il Fondo russo per gli investimenti... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T15:12+0100

2021-11-23T15:12+0100

2021-11-23T15:12+0100

russia

san marino

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10398050_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b4b1f86820d3414ed675efd0de686620.jpg

Il vaccino a due dosi Sputnik V è autorizzato a San Marino sin dall'inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid nella Repubblica del Monte Titano.Il vaccino monocomponente Sputnik Light (il primo componente del vaccino Sputnik V) non solo viene utilizzato in modo indipendente, ma viene anche studiato in combinazione con i sieri immunizzanti di altri produttori.Nell'agosto 2020, la Russia è diventata il primo Paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, soprannominato Sputnik V e sviluppato dall'istituto di ricerca Gamaleya.

https://it.sputniknews.com/20211103/the-lancet-pubblica-documento-sullefficacia-del-vaccino-monodose-russo-sputnik-light-13591767.html

russia

san marino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, san marino, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus